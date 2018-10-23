Курс біткоїна чекає значне зростання: аналітик озвучив несподіваний прогноз

Курс біткоїна може підвищитися до $ 6620 (у вересні коливався до $6500), незважаючи на зниження на початку тижня. Основні криптовалюти дешевшають після того, як одна з найбільших у світі кріптобірж Binance пішла на технічне обслуговування через перебої у роботі.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучили аналітики ForexClub. "Позитив на ринок привнесли наміри міжурядової організації FATF, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму, розробити правила контролю за обігом криптовалют. Цей захід стане важливим кроком на шляху до створення міжнародних стандартів використання нового активу, нині не підпорядкованих загальними правилами", — відзначають експерти.

Курс біткоїна, станом на 22 жовтня, за добу знизився на 0,11% за капіталізації $112,7 млрд. Ethereum подешевшав на 0,38% до $208. Капіталізація Ethereum — $21,1 млрд. Курс Litecoin знизився на 0,37% до $53,7. Капіталізація Litecoin — $3,1 млрд.

"У той же час міжнародна платіжна система Neteller запустила можливість моментальної купівлі й продажу цифрових активів. Тепер користувачам системи доступні операції із Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum і Litecoin", — зазначають аналітики.

Раніше генеральний менеджер Банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс заявив, що біткоїн — це бульбашка, піраміда і екологічна катастрофа водночас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії із термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.