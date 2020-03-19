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19 березня • оновлено в 10:27
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Курс біткоїна знову виріс: скільки коштує BTC

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Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) у четвер, 19 березня, виросла у ціні, підкоривши наступний рівень у $5300.

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоїн подорожчав на 3,27% і торгується на рівні $5357. При цьому інші криптовалюти подорожчали слідом за BTC.

Ціна на Ethereum піднялася на 3,7% і зараз знаходиться на позначці в $117. XRP виріс на 1,47% і торгується на рівні $0,14. Bitcoin Cash подорожчав на 2,59%, монета знаходиться на позначці $182. Litecoin в плюсі на 4,25% і оцінюється в $34.

Курс біткоїна знову виріс: скільки коштує BTC

Капіталізація ринку криптовалют на даний момент становить 152 мільярди доларів. На частку біткоїна доводиться 64,2% всього ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого вівторка ринок криптовалют демонстрував непогані темпи зростання після сильної корреккціі.

При цьому відзначимо, що пандемія коронавірусу, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), скасувала великі форуми в криптовалютному світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

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Тема
Криптовалюти
Теги
ринок біткойн
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