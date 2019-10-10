Курс біткоїна злетів: ринок криптовалют відреагував зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 10 жовтня, зросла на 4,5%, до позначки в 8 590 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,2-5,8%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 5,6%, до 192,1 долара; Ripple – на 0,2%, до 0,27 долара; Bitcoin Саsh – на 2,1%, до 237,4 долара; Litecoin – на 2,3%, до 58,7 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 154,5 млрд доларів, Ethereum – до 20,8 млрд доларів, Ripple – до 11,9 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,2 млрд доларів, а Litecoin – до 3,7 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна пробила позначку в 150 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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