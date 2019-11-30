Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:23
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Курс біткоїна злетів: ринок криптовалют відреагував різким зростанням

6.9т
Читати матеріал російською

Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 30 листопада, зросла на 3,5%, до позначки в 7 790 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-2,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 1,6%, до 155,8 долара; Ripple – на 1,9%, до 0,23 долара; Bitcoin Саsh – на 1,5%, до 225,9 долара; Litecoin – на 2,5%, до 49,1 долара.

Новини
Біткоїну напророкували обвал: скільки коштуватиме криптовалюта
Вартість біткоїна зросла

Вартість біткоїна зросла

CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 140,7 млрд доларів, Ethereum – до 16,9 млрд доларів, Ripple – до 10,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 140 млрд доларів

Капіталізація біткоїна зросла до 140 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалюта біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги