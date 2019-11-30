Курс біткоїна злетів: ринок криптовалют відреагував різким зростанням

Середня ринкова вартість біткоїна в суботу, 30 листопада, зросла на 3,5%, до позначки в 7 790 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,6-2,5%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum піднявся на 1,6%, до 155,8 долара; Ripple – на 1,9%, до 0,23 долара; Bitcoin Саsh – на 1,5%, до 225,9 долара; Litecoin – на 2,5%, до 49,1 долара.

Вартість біткоїна зросла CoinMarketCap

У підсумку капіталізація біткоїна зросла до 140,7 млрд доларів, Ethereum – до 16,9 млрд доларів, Ripple – до 10,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,1 млрд доларів.

Капіталізація біткоїна зросла до 140 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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