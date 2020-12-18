Курс біткоїна злетів і побив історичний рекорд

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 18 грудня, перевищила позначку в 23 тисячі доларів.

Станом на 11:40 головна цифрова валюта торгувалася на рівні 23 075 доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Днем раніше курс біткоїна досяг рекордного за три роки значення в 20 тисяч доларів, а протягом доби вартість монети зросла ще на 3 тисячі доларів.

Аналітики Reuters зазначають, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору.

За останній рік біткоїн подорожчав на 180%, що обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.