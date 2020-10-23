Курс біткоїна злетів до максимуму за рік

Роман Груша Економіка 12:21, 23.10.2020

Середня ринкова вартість біткоїна в ніч на п'ятницю, 23 жовтня, перевищила позначку в 13 тисяч доларів. Таким чином, криптовалюта відновила максимум з липня 2019 року.

Станом на 12:00 головна цифрова валюта торгується на рівні 12 930 доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Курс біткоїна
CoinMarketCap

Одним із каталізаторів зростання вартості біткоїна стало оголошення PayPal про додавання можливості покупки і продажу криптовалюти.

Подорожчання головної цифрової валюти до рекордної позначки також відбулося на тлі зростання частки криптовалюти на ринку. На початку вересня вона була на рівні 56%, а зараз перевищила 61%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від $11 500 до 340 000. Максимальна позначка для криптовалюти – $1,6 млн.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

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