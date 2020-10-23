Курс біткоїна злетів до максимуму за рік

Середня ринкова вартість біткоїна в ніч на п'ятницю, 23 жовтня, перевищила позначку в 13 тисяч доларів. Таким чином, криптовалюта відновила максимум з липня 2019 року.

Станом на 12:00 головна цифрова валюта торгується на рівні 12 930 доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Одним із каталізаторів зростання вартості біткоїна стало оголошення PayPal про додавання можливості покупки і продажу криптовалюти.

Подорожчання головної цифрової валюти до рекордної позначки також відбулося на тлі зростання частки криптовалюти на ринку. На початку вересня вона була на рівні 56%, а зараз перевищила 61%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від $11 500 до 340 000. Максимальна позначка для криптовалюти – $1,6 млн.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.