Курс біткоїна впав нижче ключової позначки: скільки коштує зараз криптовалюта

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Bitcoin) у понеділок, 23 березня, впала у ціні, пробивши ключову позначку у $6000.

Про це свідчать дані торгів порталу CoinMarketCap.

Так за добу біткоїн подешевшав на 6,2% і зараз знаходиться на рівні $5917. При цьому інші криптовалюти торгуються слідом за ним також у мінусі.

Ціна на Ethereum обвалилася на 6,71% і зараз знаходиться на позначці в $125. XRP впав на 4,87% і торгується на рівні $0,15. Bitcoin Cash звалився на 8,29%, монета знаходиться на позначці $207. Bitcoin SV в мінусі на 8,86% і оцінюється в $161.

Капіталізація ринку криптовалют на даний момент становить 166 мільярдів доларів. На частку біткоіни припадає 65% всього ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL , на вихідних до курс біткоїна впав до $6179 на тлі пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту.

При цьому відзначимо, що пандемія коронавірусу, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), скасувала великі форуми у кріптовалютном світі, що не могло не позначитися на настроях ентузіастів і призвело до падіння всього ринку.

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