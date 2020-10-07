Курс біткоїна впав і потягнув вниз ринок криптовалют

Середня ринкова вартість біткоїна в середу, 7 березня, впала на 1,2% до 10 619 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 0,1-4,2%. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 3,6%, до 135,9 долара; Tether – на 0,1%, до 1 долара; Ripple – на 4,2%, до 0,24 долара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 219,1 долара.

У результаті капіталізація біткоїна впала до 196,5 млрд доларів, Ethereum – до 38,5 млрд доларів, Tether – до 15,6 млрд доларів, Ripple – до 11,1 млрд доларів, а Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти від $11 500 до 340 000. Максимальна позначка для криптовалюти – $1,6 млн.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.