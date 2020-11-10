Курс біткоїна підскочить на $2 тисячі в кінці тижня: з'явився прогноз

Валентина Гембарська Економіка 04:00, 10.11.2020

У понеділок, 9 жовтня, ціна одного біткоїна встановилася на рівні 15 тисяч доларів, але вже до п'ятниці, 15 листопада, вартість криптовалют зросте на близько 2 тисяч доларів.

Такі прогнози опублікували аналітики з агенції економічних прогнозів "30 Rates". Вони показали таблицю, як дорожчатиме найбільш популярна криптовалюта.

Прогноз ціни біткоїна на тиждень 9-15 листопада

  • 10 листопада, у середньому курс за день буде на рівні 16 220 доларів.

  • 11 листопада, очікують падіння криптовалюти до 15 479 доларів.

  • 12 листопада, біткоїн упаде ще більше – до 15 258 доларів.

  • 13 листопада, варто очікувати зростання ціни біткоїна до 17 143 доларів.

Прогноз ціни на біткоїн
30 Rates

Фактори, які впливають на курс біткоїна

  • Попит і пропозиція. Кількість біткоїнів обмежена – 21 мільйон, і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткоїнів, тим більше зростатиме ціна на них.

  • Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять що чотири роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.

  • Наявність біткоїна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.

  • Конкуренція з боку альткоїнів. Поки що біткоїн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші, й тоді ціна біткоїна падатиме.

  • Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткоїн і сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона в деяких країнах сприяє його падінню. Це один із найважливіших факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 6 листопада, перевищила позначку в 15 тисяч доларів.

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