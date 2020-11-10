Курс біткоїна підскочить на $2 тисячі в кінці тижня: з'явився прогноз

У понеділок, 9 жовтня, ціна одного біткоїна встановилася на рівні 15 тисяч доларів, але вже до п'ятниці, 15 листопада, вартість криптовалют зросте на близько 2 тисяч доларів.

Такі прогнози опублікували аналітики з агенції економічних прогнозів "30 Rates". Вони показали таблицю, як дорожчатиме найбільш популярна криптовалюта.

10 листопада , у середньому курс за день буде на рівні 16 220 доларів.

11 листопада , очікують падіння криптовалюти до 15 479 доларів.

12 листопада , біткоїн упаде ще більше – до 15 258 доларів.

13 листопада, варто очікувати зростання ціни біткоїна до 17 143 доларів.

Фактори, які впливають на курс біткоїна

Попит і пропозиція. Кількість біткоїнів обмежена – 21 мільйон, і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткоїнів, тим більше зростатиме ціна на них.

Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять що чотири роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.

Наявність біткоїна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.

Конкуренція з боку альткоїнів. Поки що біткоїн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші, й тоді ціна біткоїна падатиме.

Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткоїн і сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона в деяких країнах сприяє його падінню. Це один із найважливіших факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 6 листопада, перевищила позначку в 15 тисяч доларів.