Курс біткоїна підскочить до 90 тисяч доларів: з'явився несподіваний прогноз

Пік курсу біткоїна в $20 тис., досягнутого у 2017 році, може бути пробито і підібратися до позначки в $90 тис.

Як сказано в матеріалі "Сегодня", такий прогноз дають німецькі банкіри. Відзначається, що у кінці 2019 року аналітики пророкували подальше падіння курсу біткоїна. Але до лютого 2020 року прогнози експертів змінилися на більш оптимістичні – в травні криптовалюта цілком може встановити новий рекорд вартості, перевищивши позначку в 20 тис. доларів, встановлену у 2017 році.

"Arcane Research вказує на те, що в цьому місяці в Google збільшилися запити за ключовими словами Bitcoin, Litecoin і Etherium. Це може бути пов'язано з тим, що 20 травня 2020 року відбудеться третє скорочення винагороди за видобуток біткоїна", – сказано в статті.

Відзначимо, що біткоїн є дефляційною монетою, розмір якої обмежений 21 млн одиниць, остання з яких буде здобута у 2140 році. Це означає, що у 2020 році швидкість, з якою будуть генеруватися нові біткоїни, знизиться на 50% в порівнянні з тим, що було за останні кілька років.

"Кожне зниження генерації біткоїна вдвічі сильно впливало на її вартість. Поточна винагорода за блок становить 12,5 біткоїни (BTC) і відбувається кожні 10 хвилин, але в травні вона знизиться до 6,25 BTC. Зараз вартість 1 BTC коливається в районі $9,8 тис." – відзначає видання.

Аналітики стверджують, що якщо історія повториться, це може зробити біткоїни ще дорожчими. "Причому пік курсу в 20 тисяч доларів, досягнутий у 2017 році, може бути пробитий і підібратися до позначки в 90 тисяч доларів, якщо вірити деяким німецьким банкірам. Зараз це здається неможливим. Але власники криптовалюти у 2010 році теж не вірили в її успіх, коли купували їх сотнями за безцінь", – сказано в статті.

Генеральний директор Kraken Джессі Пауелл вважає, що біткоїн все одно буде недооцінений, навіть якщо він досягне $100 тис. На думку експерта, падіння "видобутку" криптовалюти вдвічі може збільшити її вартість на кілька пунктів буквально за одну ніч через небувалий попит. Джессі Пауелл вважає вартість біткоїна в $1 млн цілком реальною.

З іншого боку, навіть найбільш песимістичний аналітик упевнений, що курс біткоїна не впаде нижче $5 тис. доларів в доступному для огляду майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче даного рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

При цьому біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

У той же час венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!