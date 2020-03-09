Курс біткоїна обвалився слідом за нафтою

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 9 березня, впала на 10% до 7 943 доларів. Це сталося на тлі різкого обвалу цін на нафту.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 10-14,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 10,1%, до 207,3 долара; Ripple – на 9,9%, до 0,2 долара; Bitcoin Саsh – на 14,6%, до 277,1; Litecoin – на 14,2%, до 50,1 долара.

У результаті капіталізація біткоїна впала до 145,1 млрд доларів, Ethereum – до 22,7 млрд доларів, Ripple – до 9,2 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,2 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 145 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти. "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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