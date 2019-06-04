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Курс біткоїна обвалився нижче $8 тисяч

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Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 4 червня, впала на 6,8%, до позначки в 7929 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 6,2-7,4%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum знизився на 6,2%, до 246,6 долара; Ripple – на 6,3%, до 0,4 долара; Bitcoin Саsh – на 6,9%, до 399,1 долара; Litecoin – на 7,4%, до 103,8 долара.

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У результаті капіталізація біткоїна впала до 140,6 млрд доларів, Ethereum – до 26,2 млрд доларів, Ripple – до 17,4 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 7,1 млрд доларів, а Litecoin – до 6,4 млрд доларів.

Вартість біткоїна впала

Вартість біткоїна впала

CoinMarketCap

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки — річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалютабіткойн
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леня зе
леня зе
шо делать?вы идиоты.пишите бензин больше 30 грн.газ стг-15 грн.люди прям в панике биткоин обвалился.от если бы вы написали шо доллар стоит 100 рублей вот бы свою публику порадовали.лайков было бы .
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