Курс біткоїна обвалився і наблизився до психологічної позначки

Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 31 жовтня, впала на 1,2%, до позначки 9 128 доларів.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,3-3,2%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum опустився на 1,8%, до 182,9 долара; Ripple – на 1,3%, до 0,29 долара; Bitcoin Саsh – на 3,2%, до 284,1; Litecoin – на 1,3%, до 58,7 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 164,5 млрд доларів, Ethereum – до 19,8 млрд доларів, Ripple – до 12,6 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 5,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,7 млрд доларів.

Капіталізація найпопулярнішої криптовалюти впала до 164,5 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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