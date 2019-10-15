Курс біткоїна наблизився до нової позначки

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 15 жовтня, впала на 0,1%, до позначки 8 344 доларів.

При цьому найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,1-0,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum виріс на 0,6%, до 184,6 долара; Ripple – на 0,1%, до 0,29 долара;

Водночас Bitcoin Саsh подешевшав на 0,9%, до 224,8 долара, а Litecoin – на 1,2%, до 56,4 долара.

Вартість біткоїна знизилася CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 150,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,6 млрд доларів.

При цьому капіталізація Ethereum зросла до 19,9 млрд доларів, а Ripple – до 12,56 млрд доларів

Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоіни досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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