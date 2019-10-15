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15 жовтня • оновлено в 12:22
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Курс біткоїна наблизився до нової позначки

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Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 15 жовтня, впала на 0,1%, до позначки 8 344 доларів.

При цьому найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 0,1-0,6%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Ethereum виріс на 0,6%, до 184,6 долара; Ripple – на 0,1%, до 0,29 долара;

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Водночас Bitcoin Саsh подешевшав на 0,9%, до 224,8 долара, а Litecoin – на 1,2%, до 56,4 долара.

Вартість біткоїна знизилася

Вартість біткоїна знизилася

CoinMarketCap

У результаті капіталізація біткоїна впала до 150,1 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд доларів, а Litecoin – до 3,6 млрд доларів.

При цьому капіталізація Ethereum зросла до 19,9 млрд доларів, а Ripple – до 12,56 млрд доларів

Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів

Капіталізація біткоіни впала до 150 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоіни досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1 983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
криптовалюта біткойн
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