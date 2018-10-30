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Курс біткоїна може пробити нову позначку: аналітики спрогнозували відчутне зростання

1.8тЧитати матеріал російською

Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїн може вирости з 29 жовтня по 2 листопада з $6265 до $ 6550.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучили аналітики Forex Club. "Основні криптовалюти ростуть у ціні на тлі новин про запуск криптоплатформи Bakkt у середині грудня. Курс Bitcoin на тижні може досягти $6550", - прогнозують експерти.

29 жовтня капіталізація Bitcoin склала $112,3 млрд. Ethereum подорожчав на 0,39% до $205,2. Капіталізація Ethereum - $21 млрд. Litecoin знизився на 0,19% до $52,1. Капіталізація Litecoin - $3,1 млрд. Курс ripple Cоставить $0,445.

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Нагадаємо, що за прогнозами мільярдера, інвестиційного банкіра Майка Новограца, після подолання позначки в 6,8 тис. доларів курс біткоїн може вирости як мінімум на 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюти є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Об'єкти
криптовалютабіткойн
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