Курченко став єдиним постачальником вугілля з "Л/ДНР"

Компанія "Газ-Альянс", підконтрольна біглому олігархові Сергію Курченко, призначена єдиним постачальником вугілля з територій так званих ДНР і ЛНР.

Відповідну інформацію підтверджує "депутат Народної ради ДНР" Владислав Бриг, а також джерело в керівництві вугільної компанії "Ровенькиантрацит", яка працює в "ЛНР", повідомляє РБК.

Інформацію про передачу структурам Курченко монополії на експорт вугілля з окупованих територій Донбасу підтверджує і проект звернення російських вугільних трейдерів, які раніше також вели торгівлю цим вугіллям.

Трейдери незадоволені новою схемою постачань і підготували звернення на ім'я президента Росії Володимира Путіна, голови уряду Дмитра Медведєва, директора ФСБ Олександра Бортнікова, генерального прокурора Юрія Чайки і міністра економічного розвитку Максима Орешкіна.

"У документі говориться, що 14 березня 2018 року Міністерство економічного розвитку Росії направило телеграму "РЖД Логістиці", в якій повідомляється про заборону вивозити вугілля з "ДНР" і "ЛНР" для всіх компаній, за винятком "Газ-Альянсу", - повідомило джерело.

У той же час в "РЖД Логістиці" відзначають, що не отримували такої телеграми. У Мінекономіки Росії на питання про надання "Газ-Альянсу" статусу ексклюзивного постачальника вугілля з Донбасу відповіли, що воно "не входить в сферу діяльності відомства".

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"Це все робиться в рамках роботи "Внешторгсервіса" по підприємствам, які перейшли під держуправління. Компанія "Внешторгсервіс" взяла на себе управління підприємствами "ДНР" і "ЛНР", а "Газ-Альянс" відповідає за збут їх продукції (металу і вугілля). Це абсолютно гуманітарний неприбутковий проект, потрібно це розуміти", - зазначив Бриг.

В результаті зареєстровані в Ростовській області і окупованому Криму трейдери поскаржилися на збитки через простій вагонів з вугіллям.

"Зриваються договори і міжнародні контракти. Для вугільних трейдерів це збиток на мільйони рублів", - заявив "колишній високопоставлений чиновник ЛНР".

За його словами, трейдери очікують рішень від влади так званих республік.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше український суд конфіскували нафтопродукти Курченко на 800 млн гривень.