УкрEngРус
Регистрация
СвітСпорт

Курченко став єдиним постачальником вугілля з "Л/ДНР"

681Читати новину російською

Компанія "Газ-Альянс", підконтрольна біглому олігархові Сергію Курченко, призначена єдиним постачальником вугілля з територій так званих ДНР і ЛНР.

Відповідну інформацію підтверджує "депутат Народної ради ДНР" Владислав Бриг, а також джерело в керівництві вугільної компанії "Ровенькиантрацит", яка працює в "ЛНР", повідомляє РБК.

Інформацію про передачу структурам Курченко монополії на експорт вугілля з окупованих територій Донбасу підтверджує і проект звернення російських вугільних трейдерів, які раніше також вели торгівлю цим вугіллям.

Новини
Переправив мільярди Курченко: в США захотіли ввести санкції проти європейського банку

Трейдери незадоволені новою схемою постачань і підготували звернення на ім'я президента Росії Володимира Путіна, голови уряду Дмитра Медведєва, директора ФСБ Олександра Бортнікова, генерального прокурора Юрія Чайки і міністра економічного розвитку Максима Орешкіна.

"У документі говориться, що 14 березня 2018 року Міністерство економічного розвитку Росії направило телеграму "РЖД Логістиці", в якій повідомляється про заборону вивозити вугілля з "ДНР" і "ЛНР" для всіх компаній, за винятком "Газ-Альянсу", - повідомило джерело.

У той же час в "РЖД Логістиці" відзначають, що не отримували такої телеграми. У Мінекономіки Росії на питання про надання "Газ-Альянсу" статусу ексклюзивного постачальника вугілля з Донбасу відповіли, що воно "не входить в сферу діяльності відомства".

Новини
В Україні заарештували великий медіахолдинг Курченко

"Це все робиться в рамках роботи "Внешторгсервіса" по підприємствам, які перейшли під держуправління. Компанія "Внешторгсервіс" взяла на себе управління підприємствами "ДНР" і "ЛНР", а "Газ-Альянс" відповідає за збут їх продукції (металу і вугілля). Це абсолютно гуманітарний неприбутковий проект, потрібно це розуміти", - зазначив Бриг.

В результаті зареєстровані в Ростовській області і окупованому Криму трейдери поскаржилися на збитки через простій вагонів з вугіллям.

"Зриваються договори і міжнародні контракти. Для вугільних трейдерів це збиток на мільйони рублів", - заявив "колишній високопоставлений чиновник ЛНР".

За його словами, трейдери очікують рішень від влади так званих республік.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше український суд конфіскували нафтопродукти Курченко на 800 млн гривень.

Особа
Сергій Курченко
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook

Наші блоги