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Курченко поверне Одеський НПЗ? Верховний суд ухвалив скандальне рішення

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Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ Одеський нафтопереробний завод.

Відповідне рішення було винесене 4 квітня, передає Delo. Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом Сергієм Курченком, який виїхав з території України.

13 листопада 2015 року суд задовольнив клопотання прокурора про передачу на зберігання речових доказів з однієї з кримінальних справ проти Курченка. Завод передали на зберігання і керування держпідприємству "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подав апеляцію. 22 серпня 2018 року суд закрив провадження і повернув скаргу, апелюючи до завершення слідства у справі.

На думку суддів ВСУ, таке рішення порушує Кримінальний процесуальний кодекс. В результаті скарга Empson Limited буде призначена до нового розгляду в апеляційному суді.

Новини
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Сергій Курченко

Сергій Курченко

У 2013 році Одеський НПЗ у НК ЛУКОЙЛ купила група ВЕТЕК Курченка, якого розшукують українські правоохоронці. Пізніше повідомлялося про передачу ВЕТЕК підприємства в заставу ВАТ Банк ВТБ (РФ). Нормальна робота підприємства так і не була відновлена, наразі воно простоює.

Обидва товариства належать кіпрській Empson Ltd, через яку ВЕТЕК придбала Одеський НПЗ у НК ЛУКОЙЛ.

19 червня 2017 року Суворовський райсуд Одеси ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію цілісних майнових комплексів Одеського НПЗ та "Енергія і газ України", що належать групі ВЕТЕК Курченка.

В кінці липня 2017-го це рішення підтвердив апеляційний суд. Крім цього, 100 тис. т нафтопродуктів, що прибули на територію України без сплати митних платежів організацією на чолі з Курченком, рішенням суду були конфісковані.

У травні 2018 року Окружний адмінсуд Києва залишив чинним розпорядження Кабінету міністрів про передачу майнових комплексів Одеський НПЗ і ТОВ "Енергія і газ України" у керування Фонду державного майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ГПУ розкрили суть обвинувачень 98 фігурантам справи олігарха Сергія Курченка, якому інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

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Особа
Сергій Курченко
Місце
Україна
Тег
Верховний суд Украины
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Одесский НПЗ, Приватбанк. Зашевелились шакалы. Зеленский ещё не победил, а шакалы-реваншисты уже почувствовали запах крови Украины. Все купленые соцопросы кричат: "Акела промахнулся! Ату его!" Но Порошенко будет биться как лев, даже в логове вражеских телеканалов, даже на футбольном поле соперника!
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Валевич Борис
Валевич Борис
осталось только покаяться перед Януковичем и извиниться - и посадить его в кресло, он же легитимный, об этом стали все больше орать обиженные проходимцы
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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