Курченко поверне Одеський НПЗ? Верховний суд ухвалив скандальне рішення

Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ Одеський нафтопереробний завод.

Відповідне рішення було винесене 4 квітня, передає Delo. Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом Сергієм Курченком, який виїхав з території України.

13 листопада 2015 року суд задовольнив клопотання прокурора про передачу на зберігання речових доказів з однієї з кримінальних справ проти Курченка. Завод передали на зберігання і керування держпідприємству "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подав апеляцію. 22 серпня 2018 року суд закрив провадження і повернув скаргу, апелюючи до завершення слідства у справі.

На думку суддів ВСУ, таке рішення порушує Кримінальний процесуальний кодекс. В результаті скарга Empson Limited буде призначена до нового розгляду в апеляційному суді.

Сергій Курченко

У 2013 році Одеський НПЗ у НК ЛУКОЙЛ купила група ВЕТЕК Курченка, якого розшукують українські правоохоронці. Пізніше повідомлялося про передачу ВЕТЕК підприємства в заставу ВАТ Банк ВТБ (РФ). Нормальна робота підприємства так і не була відновлена, наразі воно простоює.

Обидва товариства належать кіпрській Empson Ltd, через яку ВЕТЕК придбала Одеський НПЗ у НК ЛУКОЙЛ.

19 червня 2017 року Суворовський райсуд Одеси ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію цілісних майнових комплексів Одеського НПЗ та "Енергія і газ України", що належать групі ВЕТЕК Курченка.

В кінці липня 2017-го це рішення підтвердив апеляційний суд. Крім цього, 100 тис. т нафтопродуктів, що прибули на територію України без сплати митних платежів організацією на чолі з Курченком, рішенням суду були конфісковані.

У травні 2018 року Окружний адмінсуд Києва залишив чинним розпорядження Кабінету міністрів про передачу майнових комплексів Одеський НПЗ і ТОВ "Енергія і газ України" у керування Фонду державного майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ГПУ розкрили суть обвинувачень 98 фігурантам справи олігарха Сергія Курченка, якому інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

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