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Куратором бізнесу у Зеленського став екс-мер Варшави

1.5т Читати матеріал російською

Новим бізнес-омбудсменом України призначений колишній мер Варшави Марчін Свєнчіцкі.

Прем'єр Володимир Гройсман підписав відповідне розпорядження Кабінету міністрів України. "Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня 2019 року про обрання Марчіна Свєнчіцкі бізнес-омбудсменом", – йдеться в документі.

Свєнчіцкі почне виконувати свої обов'язки з 23 жовтня.

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Марчін Свєнчіцкі

Марчін Свєнчіцкі

"Гордон"

Новопризначений омбудсмен заявив, що радий посаді.

"Я задоволений новим викликом і тим, що я можу не тільки побажати українцям успіху напередодні національного свята, а спробувати додати власну цеглу в добробут нашого сусіда", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

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Особи
Марчін Свенчицький Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
всяко фуфло...а живёте всё собачей и собачей
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