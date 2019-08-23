Куратором бізнесу у Зеленського став екс-мер Варшави

Новим бізнес-омбудсменом України призначений колишній мер Варшави Марчін Свєнчіцкі.
Прем'єр Володимир Гройсман підписав відповідне розпорядження Кабінету міністрів України. "Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня 2019 року про обрання Марчіна Свєнчіцкі бізнес-омбудсменом", – йдеться в документі.
Свєнчіцкі почне виконувати свої обов'язки з 23 жовтня.
Марчін Свєнчіцкі
"Гордон"
Новопризначений омбудсмен заявив, що радий посаді.
"Я задоволений новим викликом і тим, що я можу не тільки побажати українцям успіху напередодні національного свята, а спробувати додати власну цеглу в добробут нашого сусіда", – написав він на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.
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