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23 березня • оновлено в 16:44
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Купувати вже пізно: українцям дали поради щодо долара

6.4т
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Українцям радять взяти паузу і не купувати та не продавати долари без особливої потреби.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Варто зазначити, що з початком нового тижня обвал гривні зменшив темпи – в Україні впав курс долара.

"Скуповувати валюту вже пізно, продавати – ще рано, тому громадянам найкраще поки утриматися від будь-яких обмінних операцій", – пояснив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

Здавати наявну валюту без особливої необхідності аналітики не радять – тільки під конкретні негайні витрати в гривні.

"Купувати чи продавати тільки в разі, якщо валюта або гривня потрібні прямо зараз, для розрахунків, а не для накопичення", – уточнив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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