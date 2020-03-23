Купувати вже пізно: українцям дали поради щодо долара

Українцям радять взяти паузу і не купувати та не продавати долари без особливої потреби.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Варто зазначити, що з початком нового тижня обвал гривні зменшив темпи – в Україні впав курс долара.

"Скуповувати валюту вже пізно, продавати – ще рано, тому громадянам найкраще поки утриматися від будь-яких обмінних операцій", – пояснив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

Здавати наявну валюту без особливої необхідності аналітики не радять – тільки під конкретні негайні витрати в гривні.

"Купувати чи продавати тільки в разі, якщо валюта або гривня потрібні прямо зараз, для розрахунків, а не для накопичення", – уточнив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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