Купувати вже пізно: українцям дали поради щодо долара

Українцям радять взяти паузу і не купувати та не продавати долари без особливої потреби.
Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Варто зазначити, що з початком нового тижня обвал гривні зменшив темпи – в Україні впав курс долара.
"Скуповувати валюту вже пізно, продавати – ще рано, тому громадянам найкраще поки утриматися від будь-яких обмінних операцій", – пояснив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.
Здавати наявну валюту без особливої необхідності аналітики не радять – тільки під конкретні негайні витрати в гривні.
"Купувати чи продавати тільки в разі, якщо валюта або гривня потрібні прямо зараз, для розрахунків, а не для накопичення", – уточнив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.
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