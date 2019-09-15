Купити вугілля по найдешевшій ціні "Роттердам+" зараз не можливо - експерт

Вугілля за ціною "Роттердам+" нині купити неможливо, всі пропозиції мають більшу ціну. Про це повідомив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

Експерт заявив, що на сьогодні ціна вугілля, розрахована за формулою "Роттердам+", є найнижчою. Але купити його за такою ціною неможливо. Всі варіанти імпорту вугілля з США, ПАР чи Колумбії дорожчі, як і дорожчою є ціна вугілля з українських державних шахт. Зокрема, компанія ДТЕК не змогла купити вугілля за ціною "Роттердам+" на Українській енергетичній біржі.

"Проблема виникла в тому, що це вугілля, навіть попри те, що воно найдешевше, на біржі воно торгується по такій ціні, а його немає, його важко знайти, бо це дефіцитний ресурс у тому числі на світовому ринку вугілля. І компанія ДТЕК навіть, оголошуючи заявку, вони хотіли купити 450 тисяч тон вугілля, - ніхто так і не прийшов і не пропонує їм цього вугілля по такій ціні", - повідомив Корольчук.

Як повідомлялося раніше, компанія ДТЕК заявила про готовність купити на Українській енергетичній біржі 450 тисяч тон вугілля за ціною, встановленою за формулою "Роттердам +", для своїх теплоелектростанцій. За підсумками біржових торгів, що проводились з 2 по 12 вересня компанія не змогла придбати вугілля за такою ціною, оскільки не отримала пропозицій від постачальників.

За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що ціна вугілля, розрахована за формулою "Роттердам+", є дешевше, ніж вартість імпортного вугілля з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам+" становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.

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