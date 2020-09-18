"Слугу народу" Куницького звинуватили в лобіюванні інтересів компанії з російським слідом: він відповів

Народного депутата Олександра Куницького (фракція "Слуга народу") запідозрили в намаганні скасувати сертифікацію автомобілів із газобалонним обладнанням (ГБО) та лобіюванні інтересів "Української газомоторної асоціації". У відповідь він заявив, що не відстоює чиїхось конкретних інтересів, а лише хоче зробити вартість сертифікації нижчою.

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо". Також журналісти повідомили, що асоціація, чиї інтереси представляє депутат, пов'язана із харківськими підприємцями, що ведуть бізнес у Росії.

Запідозрили в лобізмі

Обов'язкову сертифікацію ГБО в Україні запровадили, щоб було можливим притягувати до відповідальності майстерні, якщо, наприклад, з їхньої вини автомобілі загоряються. Процедура сертифікації може тривати цілий день і коштує близько 2-3 тисяч гривень.

У асоціації, чиї інтереси просуває Куницький (вона об’єднує, серед інших, компанії-установлювачі ГБО), вважають, що ця процедура не має жодного підґрунтя, а її мета – збільшити вартість послуг.

"Також у спілці вважають, що структури, які отримали право видавати сертифікати на ГБО, нібито пов’язані з посадовцями Мінінфраструктури. В особі нардепа Куницького "Українська газомоторна асоціація" знайшла собі вірного союзника", – йдеться в матеріалі.

Сайт зазначає, що спочатку Куницький звертався з приводу сертифікації ГБО до Міністерства інфраструктури письмово. А потім переніс спілкування з очільником міністерства в публічну площину – у Facebook та під час особистих зустрічей у Верховній Раді.

Також депутат ініціював відкриття в ДБР кримінального провадження щодо можливого зловживання посадовцями міністерства на цій темі.

Знайшли зв'язки з Росією

Сайт написав, що засновниками "Української газомоторної асоціації" є фірма "Лайт Сервіс Україна". До складу асоціації входять кілька компаній, а формально структуру очолює Степан Ашраф'ян.

Керівник асоціації Ашраф'ян офіційно володіє знаком цієї спілки. Журналісти з’ясували, що Ашраф'ян тісно пов’язаний з родиною харківських підприємців Костанянів та їхнім бізнесом, який стосується ГБО.

"Один із членів сімейства Костянтин Костанян раніше називав Ашраф'яна своїм "другом і вірним соратником". Костанян спільно зі своїм батьком володіє компанією "Ефкас-2", яка працює під брендом Kosta Gas і спеціалізується на продажі та встановленні ГБО. Костянтин Костанян фігурував як комерційний директор Kosta Gas, а також він нібито є засновником мережі сервісних центрів зі встановлення газобалонного обладнання Pride Gas. Ці дві компанії позиціонують себе як провідні гравці на ринку ГБО в Україні", – йдеться в матеріалі.

Утім, Костянтин Костанян у коментарі сайту заявив, що нині зв’язок із Ашраф'яном не підтримує й до діяльності “Української газомоторної асоціації” не причетний.

"Також батько та брат Костаняна раніше були співвласниками двох російських фірм, зареєстрованих у Воронежі – російському обласному центрі, що розташований за 300 км від Харкова. Там же ж з 2014 до 2019 року працювала фірма "Костагаз", яка належала брату Костянтина", – повідомив сайт.

Крім того, українська Kosta Gas наприкінці 2014 року брала участь у російській виставці ГБО GasSuf, яка відбувалася в Москві. У той час Росія вже окупувала Крим і розпочала збройну агресію на сході України. Участь у виставці брав особисто Костянтин Костанян.

"У розмові з журналістами він переконує, що зараз бізнесу в Росії в них немає. Хоча на офіційному сайті компанії Kosta Gas вказано, що фірма здійснює продаж ГБО, зокрема, і в Росії", – заявив сайт.

Що пояснив Куницький

Куницький відповів на цю публікацію дописом у Facebook та відеороликом.

"Повідомляю, що процес із ліквідації схем із "липовою" сертифікацією не припиняв! Зібрано велику кількість матеріалу й відкрито низку кримінальних справ", – написав Куницький.

На відео, знятому в Раді, він підійшов до Криклія та запитав у нього, чи відчуває міністр тиск із боку Куницького як депутата.

"Я на сьогодні як народний депутат тисну на Міністерство інфраструктури з метою, аби пролобіювати якийсь бізнес?" – запитав Куницький.

"Лобіювання якогось конкретного бізнесу? Ні, я такого не бачив", – відповів Криклій.

Куницький під час розмови з Криклієм заявив, що він хоче повернути стару систему оплати за сертифікацію ГБО. За його словами, раніше люди за 400-600 грн могли отримати сертифікати, а зараз залишився той же формалізм і відсутність реальних перевірок обладнання, але за сертифікат платять по 3500 грн.

Відповідь Куницького на розслідування facebook.com/zpsanek

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Куницький заявив, що Владислав Криклій є ініціатором і куратором побудови численних корупційних схем у Міністерстві інфраструктури.