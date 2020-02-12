"Воду в Крим треба продавати!" Куніцин відповів на заяву Арахамії

Україні потрібно не "давати" воду анексованому Криму, а продавати її на півострів за світовими цінами, заявив екс-глава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.

Свою думку Куніцин озвучив в ефірі ObozTV у відповідь на слова глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії відновити подачу води до Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу – ця ідея викликала бурхливі суперечки в Україні.

За його словами, на захопленому РФ півострові склалася критична ситуація з водою й інших альтернатив, окрім Північно-Кримського каналу, просто не існує.

"Свого часу Україна правильно зробила, що закрила Північно-Кримський канал... Але я все ж 7 років керував Кримом і 4 роки Севастополем. І знаю, що насправді Крим зараз перетворюється на пустелю", – попередив Куніцин.

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Він зазначив, що Росія не зможе організувати водопостачання Криму з Кубані.

"З Кубані воду не подаси через Керч-Єнікальський канал. Я після Афганістану в 1985 році працював начальником цеху, головним інженером заводу ЗБВ управління "Кримканалбуд". Я будував цей канал і знаю, наскільки це складна споруда. Що вона зараз практично зруйнована, прийшла в занепад. На те, щоб його відновити, потрібна пара мільярдів доларів", – розповів експрем'єр АРК.

Тому, на його думку, без дніпровської води кримчани не проживуть. Куніцин звернув увагу, що все одно торгові відносини України та Росії не припинилися: "Вони окупанти, а ми газ у них купуємо".

"Проблема полягає в тому, що Крим насправді перетвориться на пустелю і деградує, – пояснив він. – Ми його повернемо – в якому стані? Скільки десятків мільярдів доларів знадобиться (на відновлення. – Ред.)?"

Куніцин наголосови, що він категорично проти того, щоб давати воду безкоштовно. Він переконаний, що її потрібно продавати. Але і можливість продажу використовувати як козир у переговорах з Москвою.

"Я вважаю, що подача води в Крим – це ахіллесова п'ята Росії. Це єдиний козир, який залишається в України у розмові з Росією. Тому що за газотранспортною системою, Південний і Північний потік, вони нас переграють. Але воду не можна просто так давати! Її потрібно продавати за світовими цінами", – зазначив він.

Куніцин припустив, що заради води Росія буде готова піти на значні поступки.

"У них варіантів немає.... Нехай відмовляються від особливого статусу, нехай виводять війська і звільняють всіх політичних в'язнів.... Не тільки щодо Донбасу. Там і щодо Криму можна вести переговори, звільнити всіх ув'язнених, кримських татар, які там сидять. І ще є питання, які я просто не хочу озвучувати. Щодо Криму з ними можна говорити. Зокрема і в контексті деокупації Криму. Але це вже не публічна розмова", – заявив він.

Наостанок він висловився проти того, щоб про подачу води до Криму говорили люди, які не знайомі з цією проблемою. Серед них він назвав і Давида Арахамію.

"Може бути, він хороший депутат. Але якщо я в балеті не розбираюся – я про балет не кажу", – резюмував Куніцин.

За даними Крим SOS, Сімферопольське водосховище заповнене лише на чверть twitter.com/KRYMSOS

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