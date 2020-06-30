Кулеба відповів, чи візьме Україна компенсацію від Росії за Крим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба категорично виключив можливість того, що Україна вимагатиме від Росії компенсацію за анексію Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю "Крим.Реалії". Міністр підкреслив, що така поведінка суперечила б стратегії, на якій наполягає Україна, про незаконну окупацію її території.

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне, і що це – окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб зрештою ця окупація припинилася. Безумовно, компанії мають право судитися. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання, як представника МЗС, це тримати ось цю рамку – тимчасова незаконна окупація", – пояснив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що ключовим завдання зараз є тримати рамку тимчасової незаконної окупації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня 2020 року виповнилося рівно 6 років від дня анексії Росією Криму. В той день президент Росії Володимир Путін підписав відповідний договір із представниками "влади" Криму і Севастополя.

Колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець заявив, що Крим і Донбас можуть повернутися до складу України в цьому році.