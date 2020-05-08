Кулеба сказав, як ідуть справи з санкціями проти Росії

Україна з побоюванням очікує, що в Євросоюзі зміниться позиція щодо санкцій проти Росії, але поки що цього не трапилося.

Про це заявив у інтерв'ю Lb.ua міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що ймовірність зняття санкцій з Москви існує з першого дня їхнього введення.

"Така можливість існує. Є умовні зони: зелена, жовта і червона. Цей процес наразі перебуває посередині жовтої зони. Однак у нас є така традиція: двічі на рік, в січні і в липні, ми чекаємо, коли з'явиться одна країна, яка все розвалить. Але поки ніхто нічого не знищив", – пояснив міністр.

Санкції проти Росії

Кулеба заявив, що принциповою позицією України залишається збереження антиросійських санкцій, і МЗС працює над цим.

"Доти, доки Російська Федерація повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод. І коли росіяни запустили інформаційну хвилю і говорили про необхідність зняття санкцій на час коронавірусу, ми жорстко і рішуче почали цьому протидіяти", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією коронавірусу і зменшення втрат економіки від карантину.

Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Зокрема Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і в Росію.

Раніше Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.