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8 травня • оновлено в 15:43
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Кулеба сказав, як ідуть справи з санкціями проти Росії

6.5т
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Україна з побоюванням очікує, що в Євросоюзі зміниться позиція щодо санкцій проти Росії, але поки що цього не трапилося.

Про це заявив у інтерв'ю Lb.ua міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що ймовірність зняття санкцій з Москви існує з першого дня їхнього введення.

"Така можливість існує. Є умовні зони: зелена, жовта і червона. Цей процес наразі перебуває посередині жовтої зони. Однак у нас є така традиція: двічі на рік, в січні і в липні, ми чекаємо, коли з'явиться одна країна, яка все розвалить. Але поки ніхто нічого не знищив", – пояснив міністр.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Кулеба заявив, що принциповою позицією України залишається збереження антиросійських санкцій, і МЗС працює над цим.

"Доти, доки Російська Федерація повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод. І коли росіяни запустили інформаційну хвилю і говорили про необхідність зняття санкцій на час коронавірусу, ми жорстко і рішуче почали цьому протидіяти", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією коронавірусу і зменшення втрат економіки від карантину.

Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Зокрема Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і в Росію.

Раніше Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз санкции
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кулеба, а каковы обязательства России по Минским соглашениям?
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Cтефанова, Вывести войска с ОРДЛО, передать границу украинской стороне, провести обмен удерживаемыми лицами всех на всех, проведения устойчивого режима тишины, разведение сторон. Подпись под ними поставил ваш путен. Вот берите и выполняйте.
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2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Roma Roma, так ещё не приходили!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Экономика УССР составляла 30% от экономики РСФСР. Сейчас ВВП незалежной Украины в 14 раз меньше ВВП России. Жду ваших комментариев.
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