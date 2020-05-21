Як дипломати будуть рятувати український бізнес після пандемії: озвучені кроки

Міністерство закордонних справ України має намір надавати дипломатичну підтримку українському бізнесу для виходу на зовнішні ринки.

Про це в ефірі ObozTV розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Під час пандемії коронавірусу дуже важливо рятувати і людей, і економіку. Ця пандемія створює дуже великі проблеми для українського бізнесу. В той же час в усьому світі відбуваються трансформації, які є можливостями для українського бізнесу", – заявив він.

"Скрізь в світі, де є інтерес української компанії, ми будемо готові розглянути можливість допомогти їй на цьому ринку", – підкреслив міністр.

У цьому контексті він пояснив, що МЗС не має наміру обмежуватися конкретними країнами або регіонами – "ми будемо йти туди, де є інтерес українського бізнесу".

Зокрема, дипломати мають намір зосередитися на найбільш затребуваній в світі українській сільськогосподарській продукції, а також на вітчизняній промисловості і IT-секторі.

"Головне, щоб бізнес і дипломати говорили однією мовою, щоб ми розуміли можливості українського бізнесу, бізнес розумів можливості української дипломатії і всі ми разом працювали в інтересах України і її громадян", – резюмував Кулеба.

Дипломати рятуватимуть український бізнес від наслідків пандемії

Як писав OBOZREVATEL, Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту і залученні інвестицій з-за кордону. Президент Володимир Зеленський підтримав перезавантаження економічного спрямування зовнішньої політики України. Цей процес МЗС почне з перезапуску роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів.

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