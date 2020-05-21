Головна Новини
21 травня • оновлено в 14:00
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Як дипломати будуть рятувати український бізнес після пандемії: озвучені кроки

1.1т
Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ України має намір надавати дипломатичну підтримку українському бізнесу для виходу на зовнішні ринки.

Про це в ефірі ObozTV розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Під час пандемії коронавірусу дуже важливо рятувати і людей, і економіку. Ця пандемія створює дуже великі проблеми для українського бізнесу. В той же час в усьому світі відбуваються трансформації, які є можливостями для українського бізнесу", – заявив він.

"Скрізь в світі, де є інтерес української компанії, ми будемо готові розглянути можливість допомогти їй на цьому ринку", – підкреслив міністр.

У цьому контексті він пояснив, що МЗС не має наміру обмежуватися конкретними країнами або регіонами – "ми будемо йти туди, де є інтерес українського бізнесу".

Зокрема, дипломати мають намір зосередитися на найбільш затребуваній в світі українській сільськогосподарській продукції, а також на вітчизняній промисловості і IT-секторі.

"Головне, щоб бізнес і дипломати говорили однією мовою, щоб ми розуміли можливості українського бізнесу, бізнес розумів можливості української дипломатії і всі ми разом працювали в інтересах України і її громадян", – резюмував Кулеба.

Дипломати рятуватимуть український бізнес від наслідків пандемії

Дипломати рятуватимуть український бізнес від наслідків пандемії

Як писав OBOZREVATEL, Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту і залученні інвестицій з-за кордону. Президент Володимир Зеленський підтримав перезавантаження економічного спрямування зовнішньої політики України. Цей процес МЗС почне з перезапуску роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Експорт та імпорт товарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Експорт та імпорт товарів Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України сільське господарство промисловість
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги