Карантин вигідніший, ніж давати людям вмирати, – Кухта

Карантин в Україні вигідніший для країни з економічної позиції, ніж давати людям помирати від коронавірусу. Але в такому разі повинна бути підтримка бізнесу.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з 2019 до 2020 року Павло Кухта. "Були розрахунки Київської школи економіки щодо економічних втрат від того, чи запроваджується карантин, чи людям дають вмирати. Це трохи цинічно, але економіка дозволяє прораховувати і це. І виходило так, що карантин вигідніший", – зазначив він.

"Навіть із суто фінансової позиції вартість втрачених життів довгостроково дорожча, ніж карантин", – додав Кухта.

Водночас він наголосив, що запровадження карантину без відповідної економічної підтримки бізнесу – це "інша історія".

"Ми говоримо про карантин із пакетом підтримки економіки. Якщо підтримки економіки немає, це трохи інша історія", – заявив ексчиновник.

Як писав OBOZREVATEL, за розрахунками Київської школи економіки, до кінця поточного року в Україні від коронавірусу може померти близько 33 тисяч осіб.