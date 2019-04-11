Кухар Путіна витратив мільйони на створення "африканської імперії"

Російський мільярдер Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, витратив 15 млн доларів на політичну кампанію на Мадагаскарі для створення "африканської імперії".

У неформальному аналітичному центрі Пригожина працювали від 10 до 15 співробітників, склад яких змінювався в залежності від завдань і кампанії, повідомляє The Bell.

Зокрема, бюджет однієї групи політтехнологів становив 150 тис. доларів, організація кампанії з підтримки одного з кандидатів – ще 150 тис. доларів.

Кампанія російського мільярдера охопила 20 африканських країн, в цей список увійшли: Нігерія, Кенія, Чад, Руанда, Бенін, Південно-Африканська Республіка, Кот-д'Івуар, Камерун, Замбія, Південний Судан і інші.

Джерела стверджують, що у кожного з політологів був прямий зв'язок з Пригожиним по телефону. Номери телефонів йшли по порядку – всього таких пристроїв було понад 700.

Журналісти називають основним ставлеником кампанії Кемі Себа – панафриканіста, чорного расиста і антиімперіаліста. Він створив у Африці ряд суспільно-політичних рухів, спрямованих на боротьбу із західним впливом на континенті.

Зараз його Urpanaf виступає за об'єднання африканських країн в союз. У цьому, за словами джерел, полягала основна ідея кампанії Пригожина – провести якомога більше лояльних кандидатів, вибрати з них лідера і об'єднати країни в "сірий" політичний союз.

На сьогоднішній день Urpanaf присутній в 12 країнах. Відзначається, що організація має намір боротися з "французьким імперіалізмом" в 26 країнах.

Володимир Путін і Євген Пригожин Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що командир "ПВК Вагнера" Дмитро Уткін очолив фірму "Конкорд менеджмент і консалтинг" – керуючу компанію ресторанного бізнесу Пригожина.

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