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Кухар Путіна витратив мільйони на створення "африканської імперії"

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Російський мільярдер Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна, витратив 15 млн доларів на політичну кампанію на Мадагаскарі для створення "африканської імперії".

У неформальному аналітичному центрі Пригожина працювали від 10 до 15 співробітників, склад яких змінювався в залежності від завдань і кампанії, повідомляє The Bell.

Зокрема, бюджет однієї групи політтехнологів становив 150 тис. доларів, організація кампанії з підтримки одного з кандидатів – ще 150 тис. доларів.

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Кампанія російського мільярдера охопила 20 африканських країн, в цей список увійшли: Нігерія, Кенія, Чад, Руанда, Бенін, Південно-Африканська Республіка, Кот-д'Івуар, Камерун, Замбія, Південний Судан і інші.

Джерела стверджують, що у кожного з політологів був прямий зв'язок з Пригожиним по телефону. Номери телефонів йшли по порядку – всього таких пристроїв було понад 700.

Журналісти називають основним ставлеником кампанії Кемі Себа – панафриканіста, чорного расиста і антиімперіаліста. Він створив у Африці ряд суспільно-політичних рухів, спрямованих на боротьбу із західним впливом на континенті.

Зараз його Urpanaf виступає за об'єднання африканських країн в союз. У цьому, за словами джерел, полягала основна ідея кампанії Пригожина – провести якомога більше лояльних кандидатів, вибрати з них лідера і об'єднати країни в "сірий" політичний союз.

На сьогоднішній день Urpanaf присутній в 12 країнах. Відзначається, що організація має намір боротися з "французьким імперіалізмом" в 26 країнах.

Володимир Путін і Євген Пригожин

Володимир Путін і Євген Пригожин

Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що командир "ПВК Вагнера" Дмитро Уткін очолив фірму "Конкорд менеджмент і консалтинг" – керуючу компанію ресторанного бізнесу Пригожина.

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Юг Руси
Юг Руси
"..... в этот список вошли: Нигерия, Кения, Чад, Руанда, Бенин, Южно-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Камерун, Замбия, Южный Судан и другие." - Укроина где-то в самом конце списка
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