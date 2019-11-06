"Куди зникли 15 мільярдів?" У проєкті бюджету на 2020 рік помітили дивний факт

З проєкту державного бюджету на 2020 рік, який у вівторок до другого читання презентував прем’єр-міністр Олексій Гончарук, до вечора кудись зникли 15 мільярдів гривень видатків.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність", член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

"На презентації бюджету Гончарук заявив, що видаткова частина українського бюджету складе 1 трильйон 195 мільярдів гривень. А в поданому до Верховної Ради документі зазначено чорним по білому, що видаткова частина – 1 трильйон 180 мільярдів гривень", - зазначив нардеп.

Олексій Гончаренко

"Тобто з 11.00 (час презентації) до 21.30 (коли проєкт бюджету нарешті з’явився на сайті ВР) фінансовий кошторис країни "всох" на 15 мільярдів гривень", – зауважив політик.

Гончаренко підкреслив, що це або свідома маніпуляція, або груба фахова помилка, неприпустима для уряду технократів.

Як писав OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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