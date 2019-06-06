"Куди хабар переводити?" Викрито нову хитру схему "Укравтодору"

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області вписала у тендерну документацію із закупівлі робіт вимогу до учасників надати лист-відгук від балансоутримувачів доріг не пізніше тижня до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

"До будівництва дороги "Автодор" допустить тільки ту компанію, яка принесе видану за останній тиждень довідку від самого "Автодору" чи області, що треба цю компанію допустити", – повідомив у Facebook заступник міністра економічного розвитку й торгівлі Максим Нефьодов.

За його словами, йдеться про закупівлю робіт із будівництва обходу міста Дунаївці на ділянці дороги Т-23-08 очікуваною вартістю понад 192 мільйони гривень.

"Легше було б одразу вказувати рахунок, куди хабар переводити. Отаке "свій до свого за своїм", бо ж, самі розумієте: від тих тендерів у ProZorro одна халепа. І взагалі – не треба вам ті дороги! Ще звикнете до якості, будете швидкість перевищувати!" – підкреслив Нефьодов.

Йдеться про закупівлю робіт із будівництва обходу міста Дунаївці

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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