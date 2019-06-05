Кучма запропонував зняти блокаду з Донбасу

Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Відповідну пропозицію другого президента України Леоніда Кучми повинні обговорити на наступному засіданні, повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік, пише "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція надійшла від Кучми, і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", – сказав Зайдік журналістам.

За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом" для врегулювання ситуації на сході України.

При цьому Зайдік зазначив, що введення проти ОРДЛО блокади навесні 2017-го стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

Леонід Кучма УП

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, за рішенням президента Володимира Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі.

Під час брифінгу Кучма чи то жартома, чи то всерйоз заявив, що у нього немає закордонного паспорта, після чого Зеленський публічно затролив політика.

Раніше, 2 жовтня 2018 року, Кучма офіційно пішов із переговорів у Мінську. Тоді його замінив Руслан Демченко.

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