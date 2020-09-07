Кучма, Литвин, Богатирьова: журналісти розкрили сусідів Зеленського у Конча-Заспі. Відео

Президент Володимир Зеленський на державній дачі в Конча-Заспі живе по сусідству з другим президентом Леонідом Кучмою, екс-спікером Верховної Ради Володимиром Литвином та ексміністеркою охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою.

Про це сказано в розслідуванні журналістів Bihus.info. За словами авторів, сусідами президента стали "регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На державну дачу в Конча-Заспі, де повинні "жити діти", заселився президент із сім'єю. А серед сусідів цілий набір: регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань. Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової. Хтось із них отримав тут маєток в довічне користування, а хтось платить 11 000 грн за оренду будинку на 1000 кв.м", – сказано в розслідуванні.

Державні дачі в Конча-Заспі Скріншот

На території знаходиться 71 дачний будиночок і чотири пансіонати на 145 номерів. Зазначається, що всі мешканці елітного поселення утримувались за кошт бюджету до 2014 року. Тоді п'ятий президент Петро Порошенко скасував всі пільги для жителів Конча-Заспи, змусивши їх принаймні платити оренду.

Зараз єдиний маєток, який утримується за кошт бюджету це той, в який переїхав Володимир Зеленський.

Відзначається, що оскільки поселення відкрито для звичайних українців, то нібито кожен може прийти і орендувати собі житло. Але як дізналися журналісти, на сьогодні в Конча-Заспі немає вільних будинків.

Журналісти дізналися в Державному управлінні справами список мешканців елітного поселення. Серед них, відшукати вдалося будинок другого президента Леоніда Кучми.

Дача Кучми в Конча-Заспі Скріншот

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