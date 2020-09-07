Кучма, Литвин, Богатирьова: журналісти розкрили сусідів Зеленського у Конча-Заспі. Відео
Президент Володимир Зеленський на державній дачі в Конча-Заспі живе по сусідству з другим президентом Леонідом Кучмою, екс-спікером Верховної Ради Володимиром Литвином та ексміністеркою охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою.
Про це сказано в розслідуванні журналістів Bihus.info. За словами авторів, сусідами президента стали "регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"На державну дачу в Конча-Заспі, де повинні "жити діти", заселився президент із сім'єю. А серед сусідів цілий набір: регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань. Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової. Хтось із них отримав тут маєток в довічне користування, а хтось платить 11 000 грн за оренду будинку на 1000 кв.м", – сказано в розслідуванні.
На території знаходиться 71 дачний будиночок і чотири пансіонати на 145 номерів. Зазначається, що всі мешканці елітного поселення утримувались за кошт бюджету до 2014 року. Тоді п'ятий президент Петро Порошенко скасував всі пільги для жителів Конча-Заспи, змусивши їх принаймні платити оренду.
Зараз єдиний маєток, який утримується за кошт бюджету це той, в який переїхав Володимир Зеленський.
Відзначається, що оскільки поселення відкрито для звичайних українців, то нібито кожен може прийти і орендувати собі житло. Але як дізналися журналісти, на сьогодні в Конча-Заспі немає вільних будинків.
Журналісти дізналися в Державному управлінні справами список мешканців елітного поселення. Серед них, відшукати вдалося будинок другого президента Леоніда Кучми.
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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський продав свій елітний котедж під Києвом дружині заступника фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля Валентині. Сума угоди склала 12 млн гривень ($445 тисяч).
Після цього президент оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка".
Пізніше в ОПУ пояснили, чому президент так вчинив.
27 серпня з'явилася інформація, що Зеленський планує з'їжджати з державної дачі в Конча-Заспі.