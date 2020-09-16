Кучеренко: малому бізнесу потрібно забезпечити реальну підтримку

Влада мусить зосередитися на реальній допомозі малому підприємництву, а не обкладати його додатковими податками заради порятунку проваленого бюджету і прикриття власної некомпетентності. Таку заяву з трибуни Верховної Ради зробив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

"Ми сьогодні на площі бачимо дуже багато людей – це представники малого бізнесу, ФОПи. Вони прийшли до нас із вами просити або відтермінувати, або змінити так звану реформу, яку було впроваджено прийняттям цілої низки законів стосовно оподаткування цих підприємців, стосовно контролю над ними, стосовно касових апаратів", – зауважив народний депутат.

За словами представника команди Тимошенко, так звані ліберальні реформи президента та його ставлеників не просто не працюють, вони заводять всі галузі держави у глухий кут – призводять до зростання тарифів, накопичення боргів, посилення податкового тиску. Країна потребує чіткої стратегії змін та професійної команди для її реалізації. І те, й інше має сьогодні лише "Батьківщина".

"Весь світ сьогодні підтримує малий та середній бізнес. Весь світ виходить з парадигми – чим більше громадяни забезпечать себе та свої родини, тим краще буде для держави. Тож час одуматися, і не рубати ту курку, яка несе золоті яйця", – наголосив кандидат на посаду мера столиці від "Батьківщини".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина", яка йде на вибори під гаслом ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА, офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні. У понеділок, 14 вересня, партія Юлії Тимошенко уклала із громадським рухом "SaveФОП" Меморандум про взаємодію та співробітництво.