КСУ не прийняв рішення щодо земельної реформи в Україні

Велика палата Конституційного суду України не прийняла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело в понеділок, 2 листопада.

Розгляд справи продовжать на наступному засіданні, дата якого поки не відома. Відзначимо, заради розгляду реформи землі в КСУ навіть змінили порядок денний.

Суд розглядав питання про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю. Автор конституційного подання пояснює необхідність тлумачення поняття "земля" як об'єкта правовласності українського народу" тим, що в Основному законі зазначаються два різних права власності на землю: як природний об'єкт – право власності українського народу, і як об'єкт цивільних прав, власності громадян та юридичних осіб.

Глава наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко раніше стверджував, що якщо КСУ вирішить зірвати земельну реформу в Україні, то глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко і глава ОПЗЖ Віктор Медведчук розгорнуть кампанію про необхідність провести референдум щодо землі, фактично намагаючись представити його як референдум про недовіру президенту Володимиру Зеленському.

"Крім того, після такого роз'яснення КС буде відкритий шлях, щоб задовольнити два депутатських звернення, де вимагають визнати незаконним конкретно закон про ринок землі. Рішення по землі, яке розглядає КС у понеділок, готує суддя КС за квотою "Батьківщини" Сергій Сас. Питання розглядалося в КС з грудня минулого року у неспішному режимі, але в зв'язку з останніми скандалами навколо КС Юлія Тимошенко і суддя Сергій Сас висунули ультиматум Тупицькому – вони більше не будуть голосувати за його рішення, поки він не зробить потрібне роз'яснення щодо землі", – написав Лещенко.

У чому суть справи

Народні депутати, більшість серед яких – представники "Батьківщини", а також депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє", ще у кінці 2019 року просили уточнити, що саме мається на увазі під ст. 13 і ч. 1 ст. 14 Конституції України.

Як відомо, в першій говориться про те, що "Земля, її надра, атмосферне повітря... є об'єктами права власності Українського народу", а в другій – "Земля є основним природним багатством, що перебуває під особливою охороною держави".

Розгляд цього подання почався ще у грудні 2019-го і до останнього часу його не вели активно. Однак після настання "конституційної" кризи КСУ вирішив змінити порядок денний.

Незабаром суддя Конституційного суду Ігор Сліденко запевнив, що Велика палата КСУ продовжить розгляд конституційного подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень Конституції – землі як основного національного багатства. Він також заявив, мовляв, йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів і які саме питання планувалися до розгляду.

Що передбачає закон про землю:

з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України.

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонений також продаж державних та комунальних земель.

Згідно з підписаним законом, питання про надання іноземцям права купувати землю буде вирішуватися на референдумі.

Всього українці мають право на землю:

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

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