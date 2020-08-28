КСУ визнав незаконним обмеження зарплат чиновників в 47 тисяч грн

Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

Відповідне рішення 28 серпня ухвалив КС, скасувавши дію зазначеного документа Верховної Ради.

Рішення КС щодо закону про зміни до держбюджету. Ccu.gov.ua

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що суд ухвалив обґрунтоване рішення, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, перш за все – суддів.

"За карантину КС визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік", – сказав він.

Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема - суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Конституційний суд України прийняв рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а виробництво по документу уряду було закрито.