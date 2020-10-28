Конституційний Суд офіційно скасував кримінальну відповідальність за брехню в декларації

Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Таким чином судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.

Рішення оприлюднено на сайті КС у середу, 28 жовтня. При цьому суд залишив чинною відповідальність адміністративну та дисциплінарну.

"Конституційний суд України вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень", – йдеться в мотивувальній частині рішення.

"Негативні наслідки, які спіткають людину, притягнену до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 366-1 КК України, непропорційні збитку, який завдано або могло б бути завдано в разі вчинення відповідних дій", – зазначає КС.

Таким чином суд частково визнав неконституційною антикорупційну реформу, "скасувавши" окремі її положення.

27 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація, що Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Як пояснив член наглядової ради "Укрзалізниці", екс-нардеп Сергій Лещенко, проти цього рішення виступили лише четверо суддів.

Повідомляється, що суд також визнав неконституційними контрольні повноваження Національного агентства по запобіганню корупції.

При цьому стверджували, що зобов'язання декларувати майно суд визнав конституційними.

Що передувало

У серпні 2020 року 47 народних депутатів Верховної Ради звернулися до КС з поданням, у якому просили розглянути конституційність окремих положень Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, а також низки законів.

Більшість авторів цього подання — депутати фракції ОПЗЖ (зокрема Ілля Ківа, Григорій Суркіс, Вадим Рабинович, Михайло Папієв, Віктор Медведчук, Олег Волошин, Юлія та Сергій Льовочкіни, Наталія Королевська, Юрій Бойко тощо). Також серед ініціаторів звернення є депутати групи "За майбутнє".

Ці нардепи стверджували у своєму зверненні, що обов’язок декларувати майно — зокрема чиновниками, депутатами та членами їхніх родин — порушує їхні базові права, гарантовані Конституцією України. Де-факто вони просили КС оцінити (серед іншого), чи можна притягати до відповідальності за недостовірне декларування.

Як писав OBOZREVATEL: