Крюкова: Офіс президента допомагає власниці StolitsaGrouр Молчановій у рейдерському захопленні ринку "Столичний" через "чорного" нотаріуса

Пані нотаріус Ніно Барамія у вихідний день, суботу, переоформила компанію, якій належить ринок "Столичний".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Крючок", який веде журналістка Світлана Крюкова. "Допомагаю Мін'юсту боротися з рейдерами, яких вже всі перемогли. Отже, цього разу атака на знаковий об'єкт – ринок "Столичний". Все за класикою. Чорний нотаріус. Зірка цього дня – Ніно Барамія – в суботній вихідний день переоформляє компанію, якій належить "РСХП "Столичний", – йдеться в повідомленні.

Там зазначено, що пані нотаріус поміняла учасника підприємства ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", якому належить 78,5% ТОВ культового київського ринку. Решта пакету акцій належать забудовнику Владі Молчановій (власниця StolitsaGrouр, – ред.), співінвесторці партії "Батьківщина", на користь якої, за словами дирекції ринку, і відбувається рейдерське захоплення.

"Простіше кажучи, тупо міняють засновника... Гадаю, зі схвалення лідерів політичної сили ("Батьківщина", – Ред.). Тому що без патронату на рівні впливових персон в політиці такі фокуси – безперспективні.

Адреса пані нотаріуса – Дегтярівська, 28, кв 62. Телефон не відповідає. Гадаю, сьогодні був її останній день. До речі, колл-центр Мін'юсту у вихідні теж мовчить. Кожен має право на відпочинок. Тільки журналісти не відпочивають. Засікаємо, скільки знадобиться держструктурі, щоб вирішити ситуацію", – йдеться в повідомленні.

Світлана Крюкова також оприлюднила подробиці наради в Офісі президента, де була присутня і сама Молчанова.

"На додаток до поста про рейдерське захоплення ринку "Столичний"описали деталі наради в Офісі президента, де були присутні такі знакові фігури, як Микола Тищенко та забудовник Влада Молчанова... Пихаті стали", – резюмує Крюкова.