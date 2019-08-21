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"Крутіше гіперлупа": мережа висміяла "прорив" із залізницею у "ДНР"

1.4т Читати матеріал російською

"Влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд із окупованого Донецька до Оленівки, що висміяли користувачі мережі.

"Новий успіх молодої республіки. Запущено швидкісний міжміський поїзд "Донецьк – Оленівка". Тільки подивіться на цього красеня", – пише у Facebook Денис Казанський.

"У міжнародного маршруту "Дебальцеве – Чорнухине" з'явився конкурент на ринку перевезень?!" – іронізує Anna Malich.

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"А ви уявляєте, що буде якщо ці дві імперії "ЛНР" і "ДНР" об'єднаються в одну? На карті світу з'явиться новий світовий гравець, який цілком може диктувати свої умови США і Китаю, особливо після відмови годувати Україну і Європу", – заявив Руслан Кухарів.

"Ну, що тепер скажеш, Ілон Маск? Крутіше твого гіперлупа", – зазначив Aleksander Sereda.

"Карго культ", – підсумував Gustaw Bogucki.

Мережа висміяла "прорив" із залізницею у "ДНР"

Мережа висміяла "прорив" із залізницею у "ДНР"

"Влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд з окупованого Донецька до Оленівки

"Влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд з окупованого Донецька до Оленівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі керування економікою остаточно перейшли до структури "Зовнішторгсервіс".

Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна Донецьк
Теги
Донецька область Новини ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Раздался голос из немытого 20 лет сортира в вагоне Укрзализници.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На Украине таких поезов нет!!! все вислоухие ездят на гыперлупах. едут а ухи и хвосты развеваются .. в вакуме
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
И это высмеивают те у кого не проезда,а помойки ржавые!Ну тогда да, смешно!
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