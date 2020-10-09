Крулько – про корупцію на митниці: з 14 сканерів працюють тільки 2, і то не завжди

З 14 сканерів для вантажівок, які Україна отримала від Європейського Союзу, 12 – у неробочому стані.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 жовтня, заявив народний депутат від "Батьківщини", голова слідчої комісії з розслідування корупції в податковій і на митниці Іван Крулько. Він зазначив, що навіть ті два, що залишилися, працюють лише 2 години на добу.

"Україна отримала 14 мобільних сканерів, як допомогу від Європейського Союзу. Із цих сканерів частково працюють тільки два. 12 у неробочому стані", – сказав він.

Крулько зажадав від міністра цифрової трансформації систематизувати всю роботу сканерів на митниці.

"Щоб дані збиралися в один центр. Щоб можна було онлайн перевіряти, як ці сканери працюють. Тому що він працює дві години на добу, і за ці дві години, о диво, ніхто не приїжджає. А коли він перестає працювати, потік автомобілів триває", – пояснив схему глава комісії.

За його словами, в таких випадках може декларуватися, що фури везуть шкарпетки, а насправді там можуть бути "Айфони".

"Це дає можливість ухилятися від сплати податків, процвітати хабарництву на митниці і недоотримувати доходи в бюджет", – додав Крулько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші сканери на українській митниці почали працювати ще в грудні 2019 року.