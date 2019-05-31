"Кропива, лопух та хмиз": мережа висміяла інноваційний план Росії

У мережі підняли на сміх заяву російського міністра про те, що росіяни повинні пожертвувати сьогоденням заради "світлого" майбутнього.

На слова глави Мінекономрозвитку РФ Максима Орешкіна звернув увагу журналіст і волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook.

"...на Другому Столипінськоїму форумі (Орєшкін. – Ред.) закликав росіян пожертвувати сьогоденням заради "світлого" майбутнього. Він запропонував відмовитися від пенсій і соціальних виплат на користь майбутнього. Чекаємо коли кропива, лопух та хмиз занесуть до списку стратегічних ресурсів РФ", — йдеться в повідомленні.

У коментарях до публікації українці висміяли таку заяву Орєшкіна: "А Малишева розповість (і покаже), що смоктальна функція ротових м'язів краща жувальної", "Знову комунізм будують?", "Сам теж відмовиться?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу й одяг.

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