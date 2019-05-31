ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Кропива, лопух та хмиз": мережа висміяла інноваційний план Росії

405Читати матеріал російською

У мережі підняли на сміх заяву російського міністра про те, що росіяни повинні пожертвувати сьогоденням заради "світлого" майбутнього.

На слова глави Мінекономрозвитку РФ Максима Орешкіна звернув увагу журналіст і волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook.

"...на Другому Столипінськоїму форумі (Орєшкін. – Ред.) закликав росіян пожертвувати сьогоденням заради "світлого" майбутнього. Він запропонував відмовитися від пенсій і соціальних виплат на користь майбутнього. Чекаємо коли кропива, лопух та хмиз занесуть до списку стратегічних ресурсів РФ", — йдеться в повідомленні.

Новини
Стане ще гірше? В Росії спрогнозували політику Зеленського щодо Путіна

У коментарях до публікації українці висміяли таку заяву Орєшкіна: "А Малишева розповість (і покаже), що смоктальна функція ротових м'язів краща жувальної", "Знову комунізм будують?", "Сам теж відмовиться?".

"Кропива, лопух та хмиз": мережа висміяла інноваційний план Росії
"Кропива, лопух та хмиз": мережа висміяла інноваційний план Росії
"Кропива, лопух та хмиз": мережа висміяла інноваційний план Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу й одяг.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Мирослав ГайМаксим Орєшкін
Місце
Україна
Теги
соцмережізарплатапенсіїРосія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-