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30 листопада • оновлено в 11:20
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"Крок вперед": у Гончарука озвучили нюанс таємних переговорів із Росією щодо газу

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Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед.

"Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося – у рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти", – повідомив Оржель, передає "Укрінформ".

За його словами, Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу через територію України в складі "пакетного рішення".

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"У нас є дуже багато елементів, які треба узгоджувати. РФ пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі поставки. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів", – додав Оржель.

Міністр енергетики підкреслив, що повинна бути позиція, яка влаштує всі сторони.

Міністр енергетики заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед

Міністр енергетики заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна
Теги
транзит газу газ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я бы выплатила Украине 3 миллиарда и навсегда забыла бы об этой стране. Разве остаточное прощевай с такой мерзкой, тyпoй, подлой и злобной ошибкой природы как укроиня не стоит 3 миллиарда?
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Белый господин
Белый господин
Домбровска Катерина, если бы вы могли - давно бы разбежались. Если остановить транзит, то у вас пол-страны замёрзнет. Реально замёрзнет. Так что не кусайте руку, которая вам не даёт подохнуть.
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Белый господин
Белый господин
Кристина Стефанова, сумма немалая. Зачем торопиться если можно её отсудить? Ну а не осудят значит отдадут штрафом и на транзит не останется. Отсудят - отдадут как плату за транзит.
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