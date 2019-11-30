"Крок вперед": у Гончарука озвучили нюанс таємних переговорів із Росією щодо газу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед.

"Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося – у рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти", – повідомив Оржель, передає "Укрінформ".

За його словами, Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу через територію України в складі "пакетного рішення".

"У нас є дуже багато елементів, які треба узгоджувати. РФ пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі поставки. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів", – додав Оржель.

Міністр енергетики підкреслив, що повинна бути позиція, яка влаштує всі сторони.

Міністр енергетики заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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