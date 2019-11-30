"Крок вперед": у Гончарука озвучили нюанс таємних переговорів із Росією щодо газу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед.
"Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося – у рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти", – повідомив Оржель, передає "Укрінформ".
За його словами, Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу через територію України в складі "пакетного рішення".
"У нас є дуже багато елементів, які треба узгоджувати. РФ пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі поставки. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів", – додав Оржель.
Міністр енергетики підкреслив, що повинна бути позиція, яка влаштує всі сторони.
Міністр енергетики заявив, що зустріч по газу в форматі "Україна – Росія" дозволила зробити кроки вперед
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
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