Криза на нафтовому ринку: у США закрився потужний нафтопереробний завод

Падіння нафтових цін призвело до помітного скорочення кількості діючих бурових установок у США, а також до закриття найбільшого нафтопереробного заводу North Atlantic Refining Ltd.

Перший у Північній Америці НПЗ закрився через різке зниження попиту. Час простою оцінюють в період від двох до шести місяців, в залежності від ситуації в економіці, повідомляє Bloomberg.

North Atlantic Refining Ltd fr24news.com

Підприємство розташоване у канадській провінції Ньюфаундленд, його потужність в нормальному режимі становить 130 тисяч барелів на день. Воно відправляє паливо на східні канадські ринки і східне узбережжя США.

Інші підприємства поки не повідомляли про повне припинення роботи, але вже почали знижувати потужності в міру того як падає споживання бензину і авіагасу через скорочення числа перельотів.

За тиждень з 16 по 22 березня, за даними уряду США, обсяг поставок нафтопродуктів скоротився на два мільйони барелів на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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