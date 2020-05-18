Криза через COVID-19 зробить бідняками 6 млн українців – ЮНІСЕФ

В Україні через кризу, що виникла внаслідок боротьби з пандемією коронавірусу, за межею бідності можуть опинитися 6 млн осіб. Кожна друга сім'я з дітьми опиниться в скрутному становищі.

Про це йдеться в прогнозі ЮНІСЕФ, який базується на макропрогнозі Кабінету міністрів України.

У Дитячому фонді ООН розглядають два сценарії розвитку:

менш загрозливий: очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 43,6%;

більш загрозливий: очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 50,8%.

За прогнозом ЮНІСЕФ, понад 6 млн осіб можуть опинитися за межею бідності, постраждають 1,4 мільйона дітей.

Тобто нинішні розрахунки ЮНІСЕФ припускають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу сім'ю з дітьми.

В організації занепокоєні, що погіршання економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім'ї, одиноких батьків із дітьми, сім'ї з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком понад 65 років.

У зв'язку з критичним зростанням дитячої бідності та незахищеності сімей, ЮНІСЕФ закликає президента, парламент, уряд і місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом'якшення наслідків COVID-19.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб наслідки COVID-19 для дітей та їхніх сімей були мінімальними. Від рішень держави сьогодні залежить майбутнє мільйонів дітей. Необхідно докласти зусиль, щоб COVID-19 не став перешкодою в доступі до освіти, здорового харчування, гідних умов життя дітей та їхніх сімей", – зазначила глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Криза зачепить кожну другу сім'ю

Як екстрене реагування ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам із дітьми. Також необхідно розширювати наявні програми з підтримки сімей, зокрема збільшити щомісячні виплати допомоги під час народження дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст Олександр Савченко спрогнозував, що Україна стане однією з найбільших "жертв" пандемії коронавірусу у світі.