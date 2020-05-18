Криза через COVID-19 зробить бідняками 6 млн українців - ЮНІСЕФ

В Україні через кризу, що з'явилася в результаті боротьби з пандемією коронавірусу, за межею бідності можуть опинитися 6 млн осіб. Кожна друга сім'я з дітьми опиниться в скрутному становищі.

Про це сказано в прогнозі ЮНІСЕФ, який базується на макропрогнозі Кабінету міністрів України.

У Дитячому фонді ООН бачать два сценарії розвитку:

менш загрозливий: очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм виросте з 27,2 до 43,6%;

більш загрозливий: очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм виросте з 27,2 до 50,8%.

За прогнозом ЮНІСЕФ, понад 6 млн осіб можуть опинитися за межею бідності, постраждають 1,4 мільйона дітей.

Тобто, нинішні розрахунки ЮНІСЕФ припускають, що скрутне фінансове становище очікує кожну другу сім'ю з дітьми.

В організації стурбовані, що погіршення економічної ситуації надасть найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім'ї, одиноких батьків з дітьми, сім'ї з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів старших за 65 років.

У зв'язку з критичним зростанням дитячої бідності і незахищеності сімей, ЮНІСЕФ закликає президента, парламент, уряд і місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом'якшення наслідків COVID-19.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб наслідки COVID-19 для дітей та їхніх сімей були мінімальними. Від рішень держави сьогодні залежить майбутнє мільйонів дітей. Необхідно докласти зусиль, щоб COVID-19 не став перешкодою в доступі до освіти, здорового харчування, гідних умов життя дітей і їхніх сімей", – зазначила глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Криза торкнеться кожну другу сім'ю

Як екстрене реагування, ЮНІСЕФ пропонує розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми. Також необхідно розширювати існуючі програми по підтримці сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги при народженні дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст Олександр Савченко спрогнозував, що Україна стане однією з найбільших "жертв" пандемії коронавірусу у світі.

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня послабив карантинні заходи.

Наприклад, українцям дозволили відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.

Також з 11 травня кафе і ресторанах дозволили працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримали дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі і т.д.

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