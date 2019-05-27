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"Криз уже вистачить": Гройсман відреагував на можливий дефолт

4.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що можливий дефолт призведе до серйозних наслідків, від яких постраждає насамперед населення України.

"Навіть розмови про дефолт не додають стабільності, це шкідливо... Дефолт – це глобальна криза, згадайте 90-ті роки. Я вважаю, що українцям уже вистачить криз", – повідомив глава уряду у Facebook.

"Від будь-яких дефолтів, які несуть за собою дуже серйозні наслідки, насамперед постраждають українські громадяни", – додав Гройсман.

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За його словами, завдання держави на сьогодні зробити все для обслуговування боргу, а також для збереження репутації як країни, яка поважає свої зобов'язання.

Гройсман вважає, що можливий дефолт призведе до серозних наслідків

Гройсман вважає, що можливий дефолт призведе до серозних наслідків

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (з 1959 року), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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bobin robin
bobin robin
послухайте жиди попереджаємо якщо стане нам словянам українцям ще гірше вам пісда клянусь 1т тротилу
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