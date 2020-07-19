Кримський міст зіткнувся з новою проблемою: ефективність нульова
Кримський міст виявився не потрібен вантажним перевізникам.
Незаконно побудований Кримський міст не став більш дешевою альтернативою поромній переправі, оскільки російська окупаційна влада висунула нові вимоги до вантажних перевезень по шляхопроводу.
Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела. Відзначається, що напередодні Росжелдор ухвалив оснащувати вагони електронною пломбою ГЛОНАСС, чия оренда порівнянна з орендою самого вагона. Таким чином, незважаючи на помпезне відкриття вантажного залізничного сполучення ще 1 липня, паливні трейдери не користуються новим переходом.
"10 і 22 червня Росжелдор випустив два накази, що вимагають з міркувань безпеки оснащувати електронними пломбами ГЛОНАСС всі вантажні вагони, що перевозять по мосту", – повідомляє видання.
Співрозмовник "Коммерсанта" пояснив, що ВАТ "РЖД" приймає до перевезення вагони, оснащені пломбами тільки АТ "Інженерний промисловий концерн "Страж", а їхня оренда коштує 960 руб. (350 грн) за вагон на добу.
"Перевезення на поромі коштували ті ж 1-1,2 тис. руб. за вагон, тобто "ефективність" будівництва Кримського мосту в порівнянні з вартістю проїзду на поромі зведена до нуля", – зауважило джерело.
Інший додав, що установка і зняття пломб, запропонованих Росжелдором, обходяться ще в 500 руб. (190 грн) за кожну операцію, а на криті і нафтобензинові цистерни, наприклад, потрібно навішувати відразу дві пломби.
У ГЛОНАСС при цьому повідомили, що оренда навігаційних пломб "Страж" – найнижча на ринку в порівнянні з іншими виробниками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня в анексований Росією Крим почався рух вантажних поїздів через Керченський міст.
Україна звернеться до Арбітражного трибуналу за незаконне будівництво Керченського моста в Криму.
Пізніше в посольстві США в Україні заявили, що використання Росією Кримського мосту є однією з підстав для продовження сильних санкцій.