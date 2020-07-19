Кримський міст зіткнувся з новою проблемою: ефективність нульова

Незаконно побудований Кримський міст не став більш дешевою альтернативою поромній переправі, оскільки російська окупаційна влада висунула нові вимоги до вантажних перевезень по шляхопроводу.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела. Відзначається, що напередодні Росжелдор ухвалив оснащувати вагони електронною пломбою ГЛОНАСС, чия оренда порівнянна з орендою самого вагона. Таким чином, незважаючи на помпезне відкриття вантажного залізничного сполучення ще 1 липня, паливні трейдери не користуються новим переходом.

"10 і 22 червня Росжелдор випустив два накази, що вимагають з міркувань безпеки оснащувати електронними пломбами ГЛОНАСС всі вантажні вагони, що перевозять по мосту", – повідомляє видання.

Співрозмовник "Коммерсанта" пояснив, що ВАТ "РЖД" приймає до перевезення вагони, оснащені пломбами тільки АТ "Інженерний промисловий концерн "Страж", а їхня оренда коштує 960 руб. (350 грн) за вагон на добу.

"Перевезення на поромі коштували ті ж 1-1,2 тис. руб. за вагон, тобто "ефективність" будівництва Кримського мосту в порівнянні з вартістю проїзду на поромі зведена до нуля", – зауважило джерело.

Інший додав, що установка і зняття пломб, запропонованих Росжелдором, обходяться ще в 500 руб. (190 грн) за кожну операцію, а на криті і нафтобензинові цистерни, наприклад, потрібно навішувати відразу дві пломби.

У ГЛОНАСС при цьому повідомили, що оренда навігаційних пломб "Страж" – найнижча на ринку в порівнянні з іншими виробниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня в анексований Росією Крим почався рух вантажних поїздів через Керченський міст.

Україна звернеться до Арбітражного трибуналу за незаконне будівництво Керченського моста в Криму.

Пізніше в посольстві США в Україні заявили, що використання Росією Кримського мосту є однією з підстав для продовження сильних санкцій.