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Кримський міст з'єднали залізницею з Росією: опубліковані фото і відео

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У анексованому Криму окупанти здійснили стикування рейок залізничних колій на арці Керченського мосту.

Одразу ж після цього ним пройшов тепловоз із вагонами, повідомляє "Федеральне агентство новин".

Зокрема, будівельники зробили змичку залізниці з боку Керчі й Тамані.

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Так, Російська Федерація приєднала анексований Крим до своєї залізничної мережі.

Одразу ж після цього шляхами пройшов тепловоз із вагонами

Одразу ж після цього шляхами пройшов тепловоз із вагонами

Окупанти зазначають, що тепер є наскрізне сполучення через першу залізничну колію.

На сьогодні триває облаштування шляхів всім необхідним для запуску руху.

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

"Кримський міст"

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

"Кримський міст"

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

"Кримський міст"

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

У Криму здійснили стикування рейок залізничних колій

"Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
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Иванов Петр
Иванов Петр
"В блокадном Ленинграде проклятые оккупанты построили новый хлебозавод"- не смешно? А про крымский мост звучит так же .
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ефимов владимир
ефимов владимир
Спецом рельсы торопятся проложить, чтобы мост на них держался и не проседал. Медовор и хухлы так говорят.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Вот оккупанты сволочи! Теперь Крым точно запросится в Украину!
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