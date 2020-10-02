У Криму закликали закрити Кримський міст

Жителі анексованого півострова закликали окупантів закрити незаконно побудований Кримський міст, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це почали писати в соціальних мережах. На це звернула увагу блогер Roksolana Today&Крим.

"Хан Аксен (так званий глава Криму Сергій Аксьонов. – Ред.) нехай перекриє міст і закриє авіасполучення з Москвою і Пітером. Або знову москвичі і пітерці весь свій СНІД привезуть до Криму. Як підтримати туризм, так для них Крим – смітник і дорого. А як відсидітися подалі від будинку, так пруть у Крим як сарана", – написав Олександр Михайлов.

Його позицію підтримали в коментарях: "На біса було сюди всіх пускати, барани. Вони відпочили, а ми здихаємо повільно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити по ньому.

30 червня в Криму почався рух вантажних поїздів через Керченський міст.